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Общество

МЧС предупредило жителей Азербайджана об ухудшении погоды

First News Media17:23 - Сегодня
МЧС предупредило жителей Азербайджана об ухудшении погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило жителей Азербайджана об ожидаемом ухудшении погодных условий в ряде районов страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в ближайшие два дня местами прогнозируются сильный ветер, интенсивные дожди, грозы, а также кратковременные сели и паводки на отдельных горных реках.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призвало население соблюдать меры безопасности.

При сильном ветре рекомендуется не находиться рядом с легкими и временными конструкциями, зданиями и рекламными щитами. Также следует избегать участков вблизи электрических столбов, линий электропередачи и высоких деревьев. В ведомстве отдельно напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сильный ветер может осложнить тушение возгораний. Судоводителям маломерных судов при такой погоде запрещается выходить в море.

Из-за ожидаемых интенсивных осадков жителей призвали держаться подальше от участков, где существует риск селевых потоков, паводков и затоплений. При возникновении непосредственной угрозы необходимо как можно скорее подняться на возвышенность и следовать указаниям спасательных служб.

Особую осторожность следует соблюдать и во время грозы. В помещении рекомендуется отключать электроприборы от сети. Находясь на улице, не следует пользоваться телефоном, приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, а также укрываться под высокими деревьями.

Водителям во время грозы рекомендуется остановить автомобиль, закрыть окна и дождаться окончания непогоды.

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