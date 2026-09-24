Дорожная полиция призывает водителей пересесть на общественный транспорт - ФОТО - ВИДЕО

В дни проведения Формулы-1 полиция несет службу в усиленном режиме.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, в связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1 и в период применения ограничений сотрудники полиции продолжают службу в усиленном режиме. Это делается в целях обеспечения безопасного прибытия водителей и пешеходов к местам назначения в столице, беспрерывности движения транспорта, а также безопасности в зоне проведения соревнований и в фан-зонах.

«Рекомендуем водителям и жителям столицы в указанный период отдавать предпочтение общественному транспорту, строго соблюдать указания сотрудников полиции, выступающих в роли регулировщиков, и планировать свои поездки в обход улиц и проспектов, где введены ограничения», - говорится в сообщении МВД.