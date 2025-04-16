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Миллиардеры в США потеряли около $44 млрд

First News Media15:55 - 16 / 04 / 2025
Миллиардеры в США потеряли около $44 млрд

Американские миллиардеры из технологических отраслей потеряли в совокупности около $44 млрд в период с 2 по 14 апреля на фоне рыночной нестабильности, вызванной введением новых тарифов президентом США Дональдом Трампом.

Такую оценку привела газета San Francisco Chronicle.

По ее информации, наибольшие потери понес сооснователь корпорации Meta Марк Цукерберг, чье состояние сократилось на $30,7 млрд - с $216 млрд до $185,3 млрд. Председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон потерял $24,1 млрд, а сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин - $11,1 млрд и $10,7 млрд соответственно.

В то же время генеральный директор Tesla и социальной сети X Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), увеличил свое состояние на $26 млрд, достигнув отметки $368,1 млрд. Это произошло на фоне роста акций его компаний, несмотря на общую рыночную нестабильность.

Среди других пострадавших - сооснователи сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески, Натан Блечарчик и Джо Геббиа, потерявшие в совокупности $9,6 млрд, а также генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, чье состояние сократилось с $9,8 млрд до $9,1 млрд.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать «универсальный тариф в размере 10%». Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 145%.

Источник: ТАСС

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