Ливни в Азербайджане привели к подъему уровня воды в реках

Наблюдаемые на территории страны ливни привели к увеличению уровня воды в реках.

Об этом сообщили в Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно наблюдениям автоматических гидрологических станций, зафиксировано повышение уровня воды в большинстве рек, в частности рек, протекающих по территории Большого Кавказа.

Так, уровень реки Вельвелечай повысился на 49 см, Гарасучай - на 25 см, Гымыл - на 24 см, Эйричай - на 21 см, Эсрикчай - на 15 см, Гуручай - на 29 см, Охчучай - на 22 см, Кёнделенчай - на 18 см, Тертерчай-Венг - на 9 см, Тутгунчай и Беситчай - на 9 см, Хакаричай - на 4 см.

Сообщается также о повышении уровня воды в трансграничных реках.

В результате интенсивных осадков также наблюдались сели и паводки в реках Гильгильчай (Шабранский район), Гудиялчай (Губинский район), Гирдыманчай (Исмаиллинский район), Демирапаранчай (Габалинский район), Агсучай (Агсуинский район), Пирсаатчай (Гобустан) и Габырры (Самух).

Согласно прогнозам, нестабильная погода продлится до 17 апреля. 16 апреля ожидаются интенсивные осадки, что может привести к селям и паводкам в реках не только Большого и Малого Кавказа, но и Лянкяран-Астаринской зоны.