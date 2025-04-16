В Азербайджане в реке обнаружены редкие книги XIX века - ФОТО

В Масаллинском районе Азербайджана в реке обнаружены книги XIX века.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в реке Чайкеш, протекающей рядом с дорогой Мамедоба - Туадо в Масаллинском районе, был найден мешок с девятью книгами.

Мешок из реки извлек местный житель Рауф Джабиев. По словам жителей, несколько таких мешков проплыли по реке, но извлечь их не удалось.

При осмотре книг было установлено, что они написаны на арабском языке. Согласно предварительным выводам местных религиозных деятелей, книги имеют религиозную направленность и были изданы в XIX веке.