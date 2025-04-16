Развитие общественного транспорта: В Баку станет больше автобусов

В этом году ожидается поставка в Азербайджан более 100 автобусов частными перевозчиками.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Бакинского регионального управления Агентства наземного транспорта (AYNA) Тарлан Сафаров в рамках Национального форума развития бизнеса.

По его словам, обновлено 154 автобуса по 11 автобусным маршрутам: «Среднее количество автобусов, курсирующих в течение дня, в 2024 году увеличено до 2 160. Планируется довести число автобусов в Баку до 2 800».

Сафаров добавил, что в направлении Баку-Сумгайыт открыто 4 маршрута: «Ежедневно из Баку в Сумгайыт и Сарай перевозится около 25 тыс. пассажиров».