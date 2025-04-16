Трамп: Гарвард учит чепухе и должен быть лишен федерального финансирования

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Гарвардский университет, назвав вуз "сбившимся с пути", недостойным федерального финансирования.

Гарвард нанимает радикальных левых и других, которые "способны только учить студентов и так называемых будущих лидеров неудачам", отметил Трамп в соцсети Truth Social. Из-за этого Гарвардский университет "больше не может считаться даже приличным местом обучения и не должен включаться ни в один из списков величайших университетов и колледжей мира".

"Гарвард - это шутка, он учит ненависти и глупости и больше не должен получать федеральное финансирование", - полагает Трамп.

Министерство образования США в понедельник объявило о заморозке грантов для Гарвардского университета на сумму $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн.

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер ранее заявил, что учебное заведение не будет принимать требования администрации президента США Дональда Трампа о внесении изменений в политику учебного заведения для защиты студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

Ранее сообщалось, что американская администрация намерена пересмотреть гранты Гарвардскому университету и контракты с этим элитным высшим учебным заведением на общую сумму около $9 млрд.

Источник: ТАСС