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Обсуждено азербайджано-словенское межпарламентское сотрудничество

First News Media18:30 - 16 / 04 / 2025
Обсуждено азербайджано-словенское межпарламентское сотрудничество

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Словения-Азербайджан Бояном Чебелой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в ходе встречи говорилось, что наша страна придает важное значение развитию двусторонних и многосторонних отношений со Словенией, основанных на дружбе, взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве, отмечалось, что имеются хорошие перспективы для дальнейшего развития связей между сторонами в различных областях.

В этом смысле было подчеркнуто, что большое значение имеют взаимные визиты на высоком уровне и постоянный политический диалог.

Было также отмечено, что наши страны обладают потенциалом для развития экономических связей и расширения взаимной торговли, а также для сотрудничества в областях транспорта, зеленой энергетики и других направлениях - наряду с сотрудничеством в энергетической сфере. Сотрудничество в образовании, науке и культуре, а также проведение сообща культурных мероприятий способствуют дальнейшему сближению наших народов.

В ходе беседы подчеркивалось, что сотрудничество парламентов является одним из важнейших факторов в развитии двусторонних отношений, а взаимные визиты председателей и депутатов имеют большое значение для укрепления межпарламентского сотрудничества.

Сахиба Гафарова отметила существенную роль, которую группы дружбы играют в развитии межпарламентских связей. По ее словам, группы дружбы служат мостом между парламентами, способствуя регулярным контактам, диалогу и обмену мнениями.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Боян Чебела передал председателю Милли Меджлиса приветствие спикера парламента Словении Уршки Клакочар-Зупанчич и поделился приятными впечатлениями от визита в Азербайджан. Он также высказался о важности дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими парламентами.

Как подчеркнул гость, Азербайджан провел COP29 на высоком уровне, в связи с чем он поздравил нашу страну с успешным проведением конференции. По его словам, Словения также была представлена и на парламентской встрече в рамках COP29.

На встрече было отмечено, что народ Словении с уважением чтит память Мехди Гусейнзаде-Михайло, героически погибшего в борьбе за освобождение этой страны от фашизма. Гость подчеркнул, что это - проявление дружбы между нашими народами.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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