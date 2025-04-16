МВД обратилось к водителям в связи с дождливой погодой - ФОТО

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть из-за наблюдающихся в стране погодных условий с непрекращающимися проливными дождями и ветром, сотрудники полиции принимают необходимые меры, начиная с ночных часов, и продолжается бесперебойная работа.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), помимо столицы, усиленное дежурство организовано и продолжается в городах и районах страны, а также на автодорогах.

На пешеходных переходах и улицах с интенсивным движением развернуты дополнительные силы полиции. Необходимую помощь оказывают дополнительные сотрудники, которые обеспечивают комфортное передвижение пешеходов по паркам и аллеям и их безопасное возвращение домой. Меры принимаются совместно с другими государственными органами.

Сотрудники полиции также принимают меры безопасности и на освобожденных от оккупации территориях.

«Работы на данном направлении продолжаются в непрерывном режиме. Еще раз обращаемся к участникам дорожного движения и просим их быть внимательными при выезде на дорогу, строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными к другим участникам дорожного движения, особенно к пешеходам», - говорится в сообщении министерства.