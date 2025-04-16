Между Азербайджаном и Китаем будет подписано соглашение о безвизовых визитах

Ожидается подписание Соглашения о взаимных безвизовых визитах между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает АПА, об этом было заявлено на 10-м заседании азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Подписание данного документа ожидается в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай.

Отмечено, что это придаст серьезный импульс контактам между двумя странами, и будет способствовать увеличению числа взаимных визитов.