Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана

В Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ, Средний коридор) произошла смена генерального секретаря.

Об этом сообщил Report информированный источник.

В данный момент обязанности генерального секретаря ТМТМ исполняет Нургуль Жакупова.

"Генеральный секретарь избирается сроком на три года, и каждый раз его кандидатура утверждается правлением ТМТМ. Ожидается, что в мае текущего года пройдут новые выборы генсека", - сказал источник.

По словам источника, существует высокая вероятность, что на эту должность будет назначен представитель Азербайджана.

Между тем, штаб всегда будет находиться в Астане, поскольку это закреплено уставом и достигнутыми договоренностями.

В настоящее время прежний генеральный секретарь организации Гайдар Абдикеримов выступает в качестве крупного сертифицированного эксперта в области транспорта, логистики и международных транспортных коридоров.

Напомним, что Международная ассоциация ТМТМ создана в 2017 году со штаб-квартирой в городе Астана. Ассоциация призвана координировать взаимодействие всех участников перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В настоящее время в состав правления Международной ассоциации ТМТМ входят председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов, председатель правления АО "НК “Қазақстан темір жолы”" Нурлан Сауранбаев, генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе, президент АО "НК “Актауский морской торговый порт”" Абай Турикпенбаев, председатель ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" Рауф Велиев, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов, генеральный директор и председатель совета директоров АО "TCDD Taşımacılık A.Ş." Уфук Ялчын и председатель правления АО "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця") Александр Перцовский.

ТМТМ или Средний коридор - международный транспортный коридор, соединяющий Китай и европейские страны через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Ассоциация обеспечивает необходимую информационную поддержку, способствует упрощению административных процедур, созданию конкурентной среды и обеспечению максимальной эффективности для участников из разных стран, в том числе географически не расположенных непосредственно на ТМТМ.

Объем грузоперевозок по ТМТМ в 2024 году вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. В 2025 году прогнозируется перевозка 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут по линии стран-членов ТМТМ. В этом объеме 2,5 млн тонн составят сухие грузы (96 тыс. TEU), а 1,7 млн тонн - нефть. К 2027 году пропускная способность маршрута может достигнуть 10 млн тонн.