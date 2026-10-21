Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и Ираном
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TRIPP упростит пересечение границ не только с Азербайджаном, но и с Грузией и Ираном, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
По его словам, проект TRIPP призван улучшить и облегчить жизнь граждан: «Не могу представить ни одного здравомыслящего человека, который сказал бы, что нам это не нужно».
«Надеюсь, граница с Турцией откроется, и тогда мы тоже подумаем, как облегчить жизнь предпринимателям и гражданам», — сказал Мирзоян.
Сегодня в парламенте Армении обсуждается законопроект о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнёрстве между Арменией и США по проекту TRIPP.
Источник: aysor.am
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