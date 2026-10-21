Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и Ираном

TRIPP упростит пересечение границ не только с Азербайджаном, но и с Грузией и Ираном, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

По его словам, проект TRIPP призван улучшить и облегчить жизнь граждан: «Не могу представить ни одного здравомыслящего человека, который сказал бы, что нам это не нужно».

«Надеюсь, граница с Турцией откроется, и тогда мы тоже подумаем, как облегчить жизнь предпринимателям и гражданам», — сказал Мирзоян.

Сегодня в парламенте Армении обсуждается законопроект о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнёрстве между Арменией и США по проекту TRIPP.

Источник: aysor.am