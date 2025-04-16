В Азербайджане из-за погодных условий закрыты все порты.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь Государственного агентства морского и портового транспорта (DDLA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Парвана Иманова.

«В настоящее время в акватории Каспийского моря скорость ветра достигла 30–35 м/с, в прибрежных районах высота волн превышает 3 метра. Вход и выход во все порты закрыт, все суда, находящиеся под местным и иностранным флагом, размещены на якорных стоянках и в укрытиях», - сообщила она.

Отметим, что по состоянию на 06:00, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдался сильный северо-западный ветер с порывами до 33 м/с.