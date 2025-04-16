СМИ: Венгрия снова заблокировала 10 млн евро военной помощи ЕС для Армении

За последние шесть недель Венгрия заблокировала предоставление Армении военной помощи в размере 10 млн евро из Европейского фонда мира ЕС.

Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на источники.

В понедельник состоялись дополнительные обсуждения с целью убедить Венгрию разблокировать помощь, однако, как сообщили источники, никакого прогресса достигнуто не было.

В 2024 году Венгрия таже заблокировала предоставление Армении 10 млн евро, и сняла вето при условии направления Азербайджану ​аналогичной суммы для поддержки операций по разминированию.