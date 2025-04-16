Уиткофф резко изменил позицию по ядерной программе Ирана

Представитель президента США Дональда Трампа на переговорах с Ираном Стив Уиткофф заявил, что Исламская Республика должна «прекратить и ликвидировать» свою программу ядерного обогащения, сделав тем самым шаг назад от своей прежней, более умеренной позиции, выраженной менее чем за сутки до этого.

Как сообщает Al-Monitor, во вторник утром Уиткофф опубликовал заявление, потребовав полного демонтажа иранской ядерной программы. Однако в интервью Fox News вечером понедельника он говорил, что США готовы принять ограниченное обогащение урана до 3,67% — уровня, предусмотренного соглашением 2015 года, из которого Трамп вышел в 2018 году. «Им не нужно обогащать более 3,67%», — сказал тогда Уиткофф, отметив, что будущая сделка будет сосредоточена на «проверке» обогащения с целью не допустить создания оружия.

Представитель госдепартамента Тэмми Брюс во вторник подтвердила, что официальной целью США остаётся «нулевое обогащение».

Во вторник президент Трамп созвал заседание в Ситуационной комнате Белого дома для обсуждения переговоров. Второй раунд непрямых контактов между Ираном и США запланирован на субботу и может пройти либо в Маскате, либо в Риме. Ожидается, что американскую делегацию вновь возглавит Уиткофф, а иранскую — министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Уиткофф также выступает за включение в новую сделку ракетной программы Ирана, несмотря на то что Тегеран настаивает на исключительно оборонной направленности этих разработок и не выражает готовности к переговорам по ним.