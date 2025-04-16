Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Грузии Михеил Кавелашвили 16 апреля посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, высокий гость почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем Михеил Кавелашвили полюбовался панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, ему была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.