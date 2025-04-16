В Баку из-за дождя выросли цены за проезд на такси

Из-за сегодняшнего дождя в Баку компании, предоставляющие услуги такси в столице, значительно повысили стоимость поездок.

Различные компании такси увеличили цену на одну и ту же дистанцию как минимум на 50 процентов. Аналогичная ситуация наблюдается и у так называемых "манатных" такси.

Ожидается, что после улучшения погодных условий тарифы вернутся к прежнему уровню.

Отметим, что в Баку во время дождливой и снежной погоды значительно усложняется поиск такси на улице. Как только погодные условия ухудшаются, тарифы на поездки резко возрастают. Очевидно, что такое повышение цен носит искусственный характер и не имеет объективного экономического обоснования.

Источник: Trend