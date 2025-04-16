В Баку из-за дождя выросли цены за проезд на такси
Из-за сегодняшнего дождя в Баку компании, предоставляющие услуги такси в столице, значительно повысили стоимость поездок.
Различные компании такси увеличили цену на одну и ту же дистанцию как минимум на 50 процентов. Аналогичная ситуация наблюдается и у так называемых "манатных" такси.
Ожидается, что после улучшения погодных условий тарифы вернутся к прежнему уровню.
Отметим, что в Баку во время дождливой и снежной погоды значительно усложняется поиск такси на улице. Как только погодные условия ухудшаются, тарифы на поездки резко возрастают. Очевидно, что такое повышение цен носит искусственный характер и не имеет объективного экономического обоснования.
Источник: Trend
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