США снизили требования к Украине по возврату средств за помощь

США, похоже, смягчили требования к Украине по оплате помощи, полученной во время войны с Россией, в ходе переговоров по экономической сделке между двумя странами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила свою оценку стоимости помощи, которую США оказали Киеву с начала войны.

Она снизилась примерно до 100 миллиардов долларов с 300 миллиардов долларов, сообщает СМИ.