В Баку движение 92 автобусных маршрутов затруднено из-за дождя

В результате интенсивных осадков в Баку на 16 улицах и проспектах образовались подтопления, что привело к задержкам в работе 92 автобусных маршрутов.

Об этом информирует Агентство наземного транспорта (AYNA).

В частности, затруднено движение в районе проспекта Гейдара Алиева, улиц Мюзаффера Нариманова, Халиля Рзы Улутюрка, Сабунчинского кольца, улицы Полада Гашимова, проспекта Зии Буниятова, а также на дорогах из поселков Бина, Гала, Мардакян и Шувелян в сторону станции метро «Кёроглу№.

На отдельных маршрутах введены временные изменения в схему движения с тем, чтобы автобусы могли следовать по альтернативным дорогам.