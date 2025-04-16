Михаил Саакашвили: «Ильхам Алиев – лидер региона и создатель нового принципа поведения государств»

«На проведенном на днях форуме в Анталье явно отличалось яркое выступление президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева, который отказался от царивших в мире ложной, лицемерной политической корректности и двойных стандартов».

Об этом говорится в заявлении экс-президента Михаила Саакашвили, опубликованном в соцсети.

Комментируя выступление Президента Азербайджана на дипломатическом форуме в Анталье, Саакашвили заявил, что, называя вещи своими именами, президент Ильхам Алиев озвучил то, что другие, возможно, и думают, но не решаются высказать вслух.

"Он четко указал на факты вторжения России в Украину и предложил выход из создавшейся ситуации. Своим выступлением он еще раз подтвердил, что не только является лидером региона, но и создателем нового принципа поведения государств - с чувством собственного достоинства", - говорится в заявлении М.Саакашвили.