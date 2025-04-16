Пашинян: В новой конституции Армении не должно быть ссылки на декларацию о независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в новой конституции страны не должно быть ссылки на декларацию о независимости.

Глава правительства на брифинге вспомнил одно из своих посланий прошлых лет, опубликованных в очередную годовщину принятия декларации. В этом послании говорилось, - и сейчас Пашинян так считает, - что текст декларации вовсе не о существовании независимого государства, а наоборот. Исходя из этого, он считает, что в новой конституции не должно быть ссылки на документ.

«Я могу сказать, что, на мой взгляд, в тексте новой конституции не должно быть ссылки на декларацию о независимости. Но решать должен народ Армении. Конечно, доводы «за» и «против» должны представлять политические силы и их лидеры. Это моя политическая позиция», - заявил Пашинян журналистам.

В конце марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году. При этом он добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года. Тогда Пашинян утверждал, что изменение конституции — исключительно вопрос внутренней политики, но не может не иметь «регионального и международного влияния».

В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, «которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях». Позднее он уточнил, что положения декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, «грозят стране войной».