Президент: Контакты на высоком уровне между Азербайджаном и Грузией носят регулярный характер, политический диалог активен

Естественно, политические отношения развиваются, контакты на высоком уровне носят регулярный характер, политический диалог активен.

То есть две дружественные, братские страны, в подлинном смысле слова, очень близки друг другу и постоянно поддерживают друг друга в международных организациях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили.

Вновь отметив, что многие инвестиционные проекты, связывающие наши страны, имеют важное значение для обширной географии, глава государства подчеркнул: «Совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией нефтегазовые проекты, нефте- и газопроводы, транспортно-коммуникационные проекты имеют поистине огромное значение».