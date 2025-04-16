Назначен новый председатель ГФСЗ

Приказом министра труда и социальной защиты населения Зяка Агиль оглу Мирзаев назначен председателем правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Отметим, что Зяка Мирзаев с 2005 года работал главным консультантом, заведующим сектором, заместителем начальника в Министерстве финансов, с 2018 года - начальником управления Государственного фонда социальной защиты, а с 2020 года он являлся заместителем председателя Фонда.

Напомним, что бывший председатель ГФСЗ Гималай Мамишов соответствующим распоряжением президента назначен заместителем министра финансов.