Reuters: Индия за два года поставила Армении почти половину всего импортного оружия

Индия поставила Армении 43% всего вооружения, импортированного в страну в период с 2022 по 2024 год.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Согласно данным SIPRI, 43% от общего объема вооружений, импортированных Арменией в 2022–2024 годах, пришлось на Индию», — отмечается в публикации.

В последние годы Индия стала ключевым поставщиком оружия для Вооруженных сил Армении.

Как ранее писали индийские СМИ, в 2022–2023 годах стороны заключили контракты на сотни миллионов долларов.

В рамках соглашений Нью-Дели уже передал или готовится передать Армении реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, системы ПВО и различные боеприпасы.