Кенуль Нуруллаева: В отличие от Армении, Грузия желает процветания в регионе

Сегодня Южный Кавказ еще больше нуждается в мире. Являясь ведущими странами этого региона, Азербайджан и Грузия выступают образцовыми основными гарантами безопасности.

Как передает 1news.az, об этом сказала депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева.

«Так же, как и Баку, Тбилиси осознает важность того, чтобы страны региона выступали с единой позиции. И тот факт, что свой первый официальный визит новоизбранный президент этой страны Михаил Кавелашвили совершил именно в Азербайджан, имеет в этом аспекте символическое значение. В отличие от Армении, Грузия желает процветания в регионе и не хочет попасть под влияние деструктивных стихий. Известно, что свой первый зарубежный визит премьер-министр Грузии также совершил в Азербайджан. Конечно, эти визиты демонстрируют особый характер двусторонних отношений», отметила она.

Как отметила депутат, в ходе обсуждений, проведенных президентами в Баку, было еще раз подчеркнуто, что на фоне глобальной напряженности Грузия готова сотрудничать с Азербайджаном по всем вопросам. Главы государств обменялись мнениями о проблемах региона Южного Кавказа и текущих процессах, происходящих в мире. «Стороны намереваются еще больше углубить взаимоотношения по всем направлениям. Являясь результатом успешного регионального сотрудничества, такие масштабные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс и Южный газовый коридор, способствуют экономическому развитию как в регионе, так и в более широком масштабе. Стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана имеет важное значение для развития региона», - добавила Нуруллаева.

«Азербайджан и Грузия также придерживаются единой позиции касательно вопросов стратегических и национальных интересов, территориальной целостности и суверенитета. Заявления, сделанные в Баку, показали, что Азербайджан - это надежный партнер и братская страна для Грузии.

В результате успешного сотрудничества, продолжающегося долгие годы, обе страны стали играть роль решающего фактора в энергетической безопасности Европы.

Стороны успешно сотрудничают и в рамках Центрального коридора.

Президент Грузии также подчеркнул, что «особая, многовековая дружба, существующая между нашими странами, и совместно продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона». Правильное определение роли региона придает актуальность важности мира и стабильности в этих географических рамках.

В этом смысле Азербайджан и Грузия заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества, охватывающего более широкую географию и служащего процветанию», - заключила депутат.