США могут сократить военный контингент в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа оценивает возможности президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа управлять страной для возможного сокращения американских войск и ограничения программ гуманитарной помощи.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Мы не стремимся спасти Сирию ради сирийского населения. Мы стремимся к тому, чтобы Иран не вернулся, чтобы «Исламское государство» не вернулось, поскольку это в интересах американского народ», - заявил неназванный американский чиновник. Другой служащий подчеркнул, что администрация Трампа планирует сократить численность войск «до минимума» и оставить их только на северо-востоке страны.

При этом отмечается, что это решение не окончательное. Власти США все еще относятся скептически к правительству Сирии и его возможности контролировать территорию страны. По их мнению, конституция временного правительства - не более чем «шариат с красивой оберткой». Издание также пишет, что нерешительные действий Соединенных Штатов могут привести к усилению ИГ в регионе. «Американцы ясно дали нам понять, что, к сожалению, у них нет четкой политики», - заявил европейский дипломат.

Ранее правительство США подготовило список требований из восьми пунктов для правительства Сирии по «укреплению доверия» для возможного снятия санкций, включая разрешение Соединенным Штатам проводить антитеррористические операции против любого, кого Вашингтон сочтет угрозой национальной безопасности.

В них также содержалось требование к властям в Дамаске «выпустить официальное и публичное заявление, запрещающее все палестинские вооруженные формировани», а также депортировать участников таких групп, чтобы «успокоить Израиль».

Источник: ТАСС