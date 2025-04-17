Reuters: Асад вывез из Сирии $500 тыс. наличными и ценности

Бывший президент Сирии Башар Асад перед бегством из страны успел вывезти $500 тыс. наличными, ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 14 сирийских чиновников.

Как сообщил советник Асада по вопросам экономики Ясар Ибрагим, арендовал самолет Embraer Legacy 600, на котором в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) доставили имущество, родственников и помощников экс-президента.

Отмечается, что данное воздушное судно несколько раз летало в Сирию и обратно примерно за 48 часов до того, как Асад был официально свергнут.

В марте сообщалось, что новые сирийские власти официально обратились к России с требованием выдать бывшего президента страны Башара Асада.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России заявили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент республики вместе с членами семьи приехал в Москву.

Источник: Газета.ру