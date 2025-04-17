Россия готова к восстановлению дипотношений с Грузией

Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению, готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет», - сказала она в ходе брифинга.

Как отметила Захарова, Москва готова далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси. В частности, по ее словам, РФ остается для Грузии ключевым рынком по многим направлениям, например, виноделию, а Россия является ведущим поставщиком энергоносителей и зерна.

«И Россия, и Грузия объединены общей историей, немалое значение имеет и культура, религиозная составляющая, гуманитарные связи, все то, что называется настоящими человеческими узами», - добавила она.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили ранее заявил, что восстановлению отношений Грузии и РФ мешает вопрос Абхазии и Южной Осетии.

«Как только мы увидим шаги по снятию барьера, конечно же, восстановление отношений будет возможным. Всем хорошо известно, что это за барьер, который мешает восстановлению отношений между Грузией и Россией. Инструмент по снятию этого барьера в руках у России… Единственный вопрос – это оккупация грузинских территорий», – заявил Папуашвили на брифинге в понедельник.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года.

Источник: Sputnik Грузия