МИД России: Все структуры Минской конференции по карабахскому урегулированию подлежат роспуску

С признанием Арменией Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана по итогам саммита под эгидой ЕС в Праге 6 октября 2022 года и кардинального изменения ситуации на земле осенью 2023 года утвержденный ОБСЕ мандат сопредседателей Минской группы утратил свою актуальность, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поэтому, по словам официального представителя МИД РФ, роспуску подлежат и соответствующие структуры Минской конференции.

«Мы полагаем, что оптимальный путь для принятия соответствующего решения - это совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации указанных институтов. Со своей стороны намерены и впредь продолжать содействие партнерам в преодолении оставшихся препятствий для выхода на подписание мирного договора и в разблокировании транспортных, экономических коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской госграницы, решении гуманитарных вопросов. <…> Конечно, мы всегда подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для переговоров представителей Азербайджана и Армении по всему спектру двусторонних вопросов, включая заключение мирного договора», - пояснила Захарова.

Российские специалисты готовы делиться с Азербайджаном и Арменией имеющимся опытом по делимитации и демаркации границ, также отметила она.

«Кроме того, Россия может оказать странам помощь в решении накопившихся за годы конфликта гуманитарных вопросов. Мы готовы оказывать содействие азербайджанским и армянским партнерам на всех ключевых направлениях примирения двух стран. У нас прекрасные есть наработки по разблокированию транспортных, экономических коммуникаций в рамках профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Мы готовы делиться своим опытом в делимитации, демаркации границы, наши специалисты в этой области, мне кажется, признаны одними из лучших на постсоветском пространстве. У нас есть и уникальный картографический материал, можем помочь в решении накопившихся за годы армяно-азербайджанского конфликта гуманитарных вопросов», - сказала она.

Источник: ТАСС