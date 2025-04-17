США ускоряют депортацию мигрантов

Министерство юстиции США обязало иммиграционных судей сокращать количество слушаний и ускорять процесс депортации мигрантов без шансов на защиту.

Об этом сообщает The New York Times.

Согласно директиве Минюста, вступившей в силу 11 апреля, судьи уполномочены закрывать «юридически безнадежные» дела без проведения слушаний. Таким образом, некоторые лица, заявляющие о преследовании в странах происхождения, могут не получить никакой возможности изложить свои аргументы в суде.

Исполняющая обязанности директора Исполнительного офиса иммиграционного рассмотрения Министерства юстиции США Сирси Оуэн в служебной записке отметила, что в Исполнительном офисе по рассмотрению иммиграционных дел (EOIR) находятся почти четыре миллиона дел.

С учетом ситуации, в документе отмечается, что судьи должны «принимать все соответствующие меры для немедленного решения дел, которые не имеют юридических оснований для защиты от депортации или предоставления убежища».

Согласно новой политике, решение о депортации могут приниматься без полноценного слушания по существу, в рамках которого заявители традиционно могут подробно изложить обстоятельства своего дела.

В то же время, иммиграционные судьи остаются сотрудниками Министерства юстиции, а не независимой судебной ветви, и обязаны придерживаться внутренней политики ведомства.

Источник: РБК