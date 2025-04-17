В Азербайджане усиливается надзор за сервисами такси - ВИДЕО

В Азербайджане по-прежнему остается высоким число лиц, незаконно занимающихся оказанием услуг такси.

Недавние дорожно-транспортные происшествия с их участием лишь подтверждают серьезность сложившейся ситуации.

Возникает вопрос: каким образом такие водители попадают в сервисы такси?

Как сообщает AZTV, пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана Турал Оруджов сообщил, что в связи с участившимися случаями, когда к клиенту приезжает не тот автомобиль, который был заказан, ведомство проводит встречи с представителями таксомоторных компаний.

«Операторам даны указания принимать базовые меры предосторожности с использованием программного обеспечения», — подчеркнул Оруджов.

Ряд компаний проводит регулярный внутренний мониторинг для повышения уровня безопасности и выявления мошеннических схем среди водителей. При обнаружении нарушений деятельность таких сотрудников немедленно приостанавливается.

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