1 миллион драмов за тарелку: Супруга Пашиняна вновь собирает бизнесменов

Фонд «Мой шаг», которым руководит жена премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян, вновь организует ужин, на этот раз с успешными семьями - с билетами по цене выше миллиона драмов.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Отмечается, что ужин ознаменует начало проекта «Созидать вмест». Все вырученные средства будут направлены на развитие малого семейного бизнеса. Ужин будет организован 28 мая в ресторане «Айрик».

Цена билета на одну персону составляет 1 млн драмов ($2,5тыс), на две персоны – 1,5 млн драмов ($3,8тыс), три персоны - 2,5 млн драмов ($6,3тыс), на четыре персоны - 3,5 млн драмов ($9тыс).

Ранее Анна Акопян уже организовывала подобные благотворительные мероприятия. На одном из них — ужине с бизнесменами — удалось собрать 62 млн драмов (около $160 тысяч). Каждый участник внес по 1 млн драмов.

До того Акопян провела аналогичное мероприятие для бизнесвумен, на которое откликнулись 42 участницы.

Тогда же состоялась выставка-ярмарка работ начинающих предпринимательниц. Она собрала за два ужина в общей сложности более $200 тысяч.