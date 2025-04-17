Сабина Гаджиева: Армяне украли фрески со стен монастыря Худавенг

Армяне в период оккупации украли и вывезли с территории Азербайджана фрески со стен монастыря Худавенг.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Сабина Гаджиева на I Культурном форуме исламского мира в Шуше.

По ее словам, после освобождения от оккупации Азербайджан провел исследования в монастыре Худавенг, изучил археологические данные.

«Мы установили, что армяне вывезли важные артефакты, в том числе фрески со стен», - сказала она.

Гаджиева также рассказала, что в годы оккупации армяне использовали пещеру Азых, одно из древнейших мест обитания человека, как склад оружия.