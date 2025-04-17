Замглавы МИД Ирана: Тегеран готов содействовать установлению мира между Азербайджаном и Арменией

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран привержен добрососедству с соседними странами, подчеркнув, что Исламская Республика готова поддержать Ереван и Баку в достижении мира.

Об этом сообщает Tehran Times. Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул важность мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном для региональной стабильности и призвал обе страны сосредоточиться на будущем, отметив, что документ готов к подписанию.

Для обеспечения мирного будущего он призвал к региональному сотрудничеству, основанному на взаимном уважении и международном праве.