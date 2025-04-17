Мирзоян: Турция может сыграть позитивную роль в армяно-азербайджанском урегулировании

Турция может сыграть позитивную роль в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью турецким журналистам в Антальею, передают армянские СМИ.

По его мнению, публичная позиция Турции заключается в том, что процесс урегулирования отношений между Анкарой и Иреваном в целом идет хорошо. При этом Турция считает, что завершить процесс нельзя до урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Наше восприятие таково (это мое личное мнение), что если начать с другой стороны, то есть полноценно урегулировать армяно-турецкие отношения, то это однозначно позитивно отразится на армяно-азербайджанском урегулировании», – сказал Мирзоян.

По его словам, это – тот вопрос, на который у каждого есть свой ответ.

«Может ли Турция сыграть позитивную роль? Однозначно, да», – отметил министр.

На вопрос, может ли Турция стать местом подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Мирзоян заявил, что это несущественно.

Была идея подписать документ на границе Армении и Азербайджана. Несколько других столиц также предлагают свои услуги, и, по словам главы МИД, ничего не исключено.

«Я пока не получал подобного предложения, но ни одного варианта не исключаю», – заметил министр.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что переговоры с коллегами из Турции и Азербайджана в Анталье позволили сторонам лучше понять позиции друг друга.