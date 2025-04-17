Суд признал Атамбаева виновным без назначения наказания

Первомайский районный суд Бишкека признал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления, сообщил РИА Новости адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

«По делу Батукаева уже состоялся приговор. Признали виновным без назначения наказания в связи со сроком давности», - заявил защитник.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В феврале 2023 года Верховный суд отправил дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.