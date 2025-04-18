Пользователи iOS чаще используют «Smart Customs» - СТАТИСТИКА

На данный момент в Азербайджане число пользователей Smart Customs превысило 2 миллиона 30 тысяч, и эта цифра продолжает расти.

Как сообщает 1news.az, об этом журналистам рассказала представитель Главного управления цифрового развития Государственного таможенного комитета Эльгюль Гасанли.

Она уточнила, что 1 миллион 100 тысяч человек используют программу на IOS, а 930 тысяч — на Android. Smart Customs предоставляет 12 электронных услуг, включая оплату таможенных пошлин, проверку IMEI и другие возможности.