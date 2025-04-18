Армения поддержала резолюцию ООН, содержащую обвинения против России

Армения проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН, содержащую обвинения в отношении России.

Документ, который называется «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы» был принят 105 голосами за, 9 стран проголосовали против, включая США, еще 33 воздержались, сообщает Sputnik Армения.

При этом Азербайджан и Израиль не участвовали в голосовании.

В преамбуле резолюции, в частности, говорится «о российской агрессии в отношении Украины и Грузии». Также в резолюции упоминается работа по «созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины».