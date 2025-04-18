Погода на субботу: В Баку ожидается до 20° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 19 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами будет иногда туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 8-10° тепла, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 768 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 45-50%.

Погодные условия в районах Азербайджана в основном пройдут без осадков. Однако в дневное время в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Ночью и утром местами будет иногда туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5-9° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 10-15° тепла.