Названа дата визита президента Ирана в Азербайджан

28 апреля Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя Палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана Хусейн Пирмоаззен на заседании Совета по диалогу правительства и частного сектора.

По его словам, в состав делегации, сопровождающей президента, войдут 120 человек, включая представителей частного сектора, членов межпарламентской группы дружбы Ирана и Азербайджана, а также губернаторов четырех северо-западных провинций Ирана.

Он также добавил, что в рамках визита предусматривается расширение экономического сотрудничества и планирование последующих визитов представителей частного сектора.

Особое внимание будет уделено развитию экономических связей в контексте запуска моста Агбенд-Калала, который станет важным инфраструктурным элементом для двусторонней торговли.

Отметим, что ранее в посольстве Ирана в Азербайджане сообщили Trend, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в апреле совершит государственный визит в Азербайджан. Было отмечено, что в рамках визита состоится Азербайджано-иранский бизнес-форум, планируется подписание ряда документов.