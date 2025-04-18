Французский спецназ начал забастовку

Элитное подразделение французской полиции, спецотряды по поиску и интервенции BRI, начали забастовку, требуя премий за постоянные переработки, сообщает телеканал TF1.

Порядка 400 сотрудников спецназа по всей стране присоединились к забастовке, отказываясь работать сверхурочно и выполняя «в два раза меньше работы, чем обычно». Они сократили дежурства и ночные автомобильные патрули, отмечает телеканал.

Как сообщил в коммюнике профсоюз сотрудников полиции Alliance police nationale, они требуют признания сложности и опасности их работы и увеличения премий за переработки.

Источник: РИА Новости