Французский спецназ начал забастовку
Элитное подразделение французской полиции, спецотряды по поиску и интервенции BRI, начали забастовку, требуя премий за постоянные переработки, сообщает телеканал TF1.
Порядка 400 сотрудников спецназа по всей стране присоединились к забастовке, отказываясь работать сверхурочно и выполняя «в два раза меньше работы, чем обычно». Они сократили дежурства и ночные автомобильные патрули, отмечает телеканал.
Как сообщил в коммюнике профсоюз сотрудников полиции Alliance police nationale, они требуют признания сложности и опасности их работы и увеличения премий за переработки.
Источник: РИА Новости
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