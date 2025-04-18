Москва предложила поддержку Иревану и Анкаре «в поиске точек соприкосновения»

18 апреля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина со спецпредставителем Армении по нормализации отношений с Турцией, Рубеном Рубиняном. Об этом сообщает МИД России.

С российской стороны подтверждена готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой, поскольку «улучшение армяно-турецких отношений является важным фактором стабильности и устойчивого развития Южного Кавказа».

Рубинян проинформировал о последнем развитии событий в сфере нормализации между Арменией и Турцией.

Обсужден ряд вопросов российско-армянских отношений, а также взаимодействия в южнокавказском регионе, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция), говорится в сообщении.