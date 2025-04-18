Британский антрополог утверждает, что вычислил, где находятся останки Иисуса Христа

Британский антрополог Пол Уорнер заявил, что тело Иисуса Христа и Ковчег Завета могут на самом деле находиться под пирамидой Хеопса в Египте.

Как пишет Daily Star , учёный утверждает, что саркофаг с телом Христа и Ковчег могли веками скрываться в двойной пещере за каменным блоком, который запечатывает южный проход под пирамидой.

Сам Уорнер утверждает, что пришёл к своим выводам на основе «научного метода», данных с древних клинописных глиняных табличек Месопотамии, а также сопоставления информации из религиозных текстов трёх авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама.

Эксперт считает, что «гора Синай», «Масличная гора», «гора Сион» и «Гора Света», упоминаемые в религиозных текстах, на самом деле являются пирамидой Хеопса. По его версии, Гора Блаженства, на которой Иисус читал Нагорную проповедь, также была пирамидой Хеопса, которая по совместительству является «местом рождения всех авраамических религий».

Помимо этого Уорнер также утверждает, что религиозные пророчества, по его словам, являются проявлением квантовой теории: он называет их «способностью переживать будущие события пространства-времени, будучи укоренённым в настоящем».

Источник: ForPost