Спикер Милли Меджлиса приняла участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 80-летию Победы над фашизмом

18 апреля в Санкт-Петербурге под эгидой Межпарламентской Ассамблеи государств-членов Содружества Независимых Государств были проведены мероприятия, посвященные 80-летию Победы над фашизмом в 1941-1945-м годах.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в мероприятиях приняла участие парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Вначале участники 58-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи посетили Пискаревское мемориальное кладбище. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и главы парламентов государств-членов СНГ возложили венки к памятнику «Родина-мать» на Мемориальном кладбище.

Затем в Таврическом дворце был проведен концерт в честь Победы над фашизмом в 1941-1945-м годах, на котором присутствовали участники пленарного заседания.