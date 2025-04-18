Иран готов снизить уровень обогащения урана - СМИ

Иран готов снизить уровень обогащения урана, если ему предоставят гарантии, что президент США Дональд Трамп не выйдет из потенциального ядерного соглашения.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По его словам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи установил «красные линии», в рамках которых исламское государство вне зависимости от итогов переговоров с США не станет демонтировать свои центрифуги для обогащения урана и не будет прекращать его полностью.

Иран также не согласится сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в рамках сделки 2015 года, сообщил чиновник.