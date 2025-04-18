Число погибших при авиаударах США в Йемене возросло до 58 человек - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту на западе Йемена возросло до 58, более 125 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения правительства шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) в социальной сети Х.

«Число погибших в результате авиаударов США по нефтяному порту Рас-Иса в провинции Ходейда возросло до 58 человек, 126 получили ранения», - отметили в минздраве.

Большинство погибших и раненых, по его информации, являются работниками порта.

Источник: РИА Новости

09:00

По меньшей мере 33 человека погибли, еще 80 получили ранения в результате американских авиаударов по территории Йемена.

Об этом сообщил подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.

08:50

По меньшей мере 22 человека погибли, десятки получили ранения в результате американских авиаударов по территории Йемена.

Об этом сообщил подконтрольный мятежникам-хуситам из йеменского движения "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah.

По его данным, бомбардировке в ночь на пятницу подвергся расположенный на побережье Красного моря в провинции Эль-Ходейда порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал. Отмечается, что погибли 17 рабочих и служащих, а также 5 сотрудников скорой помощи. В порту возник сильный пожар, борьба с огнем продолжается до сих пор.

Как заявил губернатор Эль-Ходейды Абдалла Отейфи, слова которого приводит Al Masirah, "преступная американская агрессия была направлена против порта Рас-Иса, который является объектом исключительно гражданской инфраструктуры". Он подчеркнул, что действия США не заставят йеменский народ отказаться от поддержки палестинцев в секторе Газа.

Источник: ТАСС