В суде были показаны ужасающие видеокадры Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией - ФОТО

В Бакинском военном суде 18 апреля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, насильственное удержание власти и многочисленных других преступлений.

Как сообщает Report, на судебном заседании, прошедшем под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев сначала разъяснил впервые участвовавшим в процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем потерпевшие дали показания и ответили на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, представителей потерпевших и адвокатов.

В ходе судебного заседания были показаны ужасающие видеокадры совершенного Арменией Ходжалинского геноцида.