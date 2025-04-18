Ударами США уничтожен йеменский порт Рас-Иса

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что были нанесены удары по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса, которые привели к его уничтожению.

«Вооруженные силы США предприняли действия по ликвидации этого источника топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что порт использовался для получения йеменскими хуситами топлива, которое используется ими «для поддержания своих военных операций, в качестве средства контроля, а также для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта», цель ударов состояла в том, чтобы «подорвать экономический потенциал хуситов».

Источник: INTERFAX.RU