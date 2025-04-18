Школьник ударил молотком учителя в Подмосковье

В Подмосковье 13-летний школьник ударил учителя молотком по голове и ушел в лес.

Об происшествии в Люберцах сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в поселке Мирный в школе №51. Преподаватель математики вела урок и писала задание на доске. В один момент пятиклассник достал из рюкзака молоток, подошел к учительнице и ударил ее сзади по голове.

После нападения мальчик покинул школу и ушел в лес. По данным издания, у него с собой был нож, однако ученик его не использовал. Сейчас школьника нашли полицейские, отмечается, что он находился в отрешенном состоянии.

Источник: Lenta.ru