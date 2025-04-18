За первые месяцы года зарегистрировано более двухсот отравлений

За первые три месяца 2025 года в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступили 297 человек с отравлениями.

Как передает 1news.az, об этом Trend сообщил пресс-секретарь Клинического медицинского центра Рузбех Мамедов в ответ на запрос.

Было отмечено, что всем отравившимся была оказана необходимая медицинская помощь.

"Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 13 из них (11 мужчин и 2 женщины) не удалось", - добавили в центре.

Следует отметить, что за 2024 год в отделение токсикологии Клинического медицинского центра в общей сложности поступило 1835 человек с отравлениями. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 59 отравившихся не удалось.